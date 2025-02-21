Морозна погода, переважно без опадів: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
Цими вихідними в більшості областей України переважатиме суха погода. Водночас у східних регіонах у неділю, 23 лютого, прогнозують сніг
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, морози в України ще триватимуть. У нічні години очікується -10...-17 °C, вдень у суботу-неділю в більшості областей прогнозують -2...-7 °C. Водночас у західних областях вдень буде значно тепліше – від -1 до +5 °C.
Погода в Києві
У Києві 22 та 23 лютого опадів не передбачається. Вночі -12...-14 °C, у денні години – від -2 до -4 °C.
"Послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого", – додала Наталка Діденко.
- У п'ятницю, 21 лютого, у низці областей України прогнозується мінусова температура до -19 °C, а також сильний вітер.
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