Морозна погода, переважно без опадів: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, морози в України ще триватимуть. У нічні години очікується -10...-17 °C, вдень у суботу-неділю в більшості областей прогнозують -2...-7 °C. Водночас у західних областях вдень буде значно тепліше – від -1 до +5 °C.

Погода в Києві

У Києві 22 та 23 лютого опадів не передбачається. Вночі -12...-14 °C, у денні години – від -2 до -4 °C.

"Послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого", – додала Наталка Діденко.