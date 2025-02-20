Температура до -19 °C і сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"З погодою в Україні все стабільно. Сухо, холодно, антициклон, арктична повітряна маса. Тому й завтра в Україні - без істотних опадів", - йдеться у дописі.

За даними синоптикині, вночі очікується -10...-15 °C, на сході -12...-19 °C. Протягом дня прогнозується -1...-6 °C.

Крім цього, на півдні України можливий вітер до 15-20 метрів за секунду.

Яка погода буде у Києві

У Києві 21 лютого опади не передбачаються. Вночі буде -10...-12 °C, вдень близько -5 °C.