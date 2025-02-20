Температура до -19 °C і сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 лютого
У п'ятницю, 21 лютого, у низці областей України прогнозується мінусова температура до -19 °C, а також сильний вітер
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"З погодою в Україні все стабільно. Сухо, холодно, антициклон, арктична повітряна маса. Тому й завтра в Україні - без істотних опадів", - йдеться у дописі.
За даними синоптикині, вночі очікується -10...-15 °C, на сході -12...-19 °C. Протягом дня прогнозується -1...-6 °C.
Крім цього, на півдні України можливий вітер до 15-20 метрів за секунду.
Яка погода буде у Києві
У Києві 21 лютого опади не передбачаються. Вночі буде -10...-12 °C, вдень близько -5 °C.
- 20 лютого в Україні все ще буде холодно. Також у низці регіонів очікується сніг. На дорогах спостерігатиметься ожеледиця.
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