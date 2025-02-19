Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні сніжитиме 20 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, найближчої ночі очікується -9...-15 °C, на Лівобережжі -12...-19 °C, а на сході до -20 °C.

Протягом дня 20 лютого в Україні пануватимуть -1...-6 °C.

Невеликий сніг завтра ймовірний вночі та вранці на заході та півночі, а вдень - у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. На решті території день мине без істотних опадів.

Синоптикиня попереджає про ожеледицю на дорогах.

Погода в столиці

У Києві 20 лютого вночі можливий невеликий сніг, а вдень - без істотних опадів.

Вночі температура повітря опуститься до -7...-9 °C, а вдень становитиме -3...-5 °C.

Наталка Діденко прогнозує потепління в Україні з 25 лютого.