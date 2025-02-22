Шольц вважає, що може зберегти посаду канцлера після виборів до Бундестагу

Про це він сказав під час візиту до свого виборчого округу у Потсдамі, передає Tagesschau.

"Я абсолютно впевнений, що зможу знову перемогти в цьому окрузі – як і минулого разу. Настрій для цього відповідний", – заявив Шольц.

Він зазначив, що розраховує на виборців, які ще не визначились за кого голосувати.

"Я не вірю в дива, але я вірю в перемогу на виборах. Я переконаний, що цього разу багато людей визначаться лише на виборчій дільниці", – сказав канцлер.

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Лідер Соціал-демократичної партії вважає, що багато людей вирішать віддати голос за СДП, "щоб ми були достатньо сильними й щоб уряд міг продовжити роботу під моїм керівництвом".