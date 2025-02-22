Шольц вважає, що може зберегти посаду канцлера після виборів до Бундестагу
Канцлер Німеччини й лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц вірить, що зможе зберегти посаду канцлера після виборів до Бундестагу 23 лютого
Про це він сказав під час візиту до свого виборчого округу у Потсдамі, передає Tagesschau.
"Я абсолютно впевнений, що зможу знову перемогти в цьому окрузі – як і минулого разу. Настрій для цього відповідний", – заявив Шольц.
Він зазначив, що розраховує на виборців, які ще не визначились за кого голосувати.
"Я не вірю в дива, але я вірю в перемогу на виборах. Я переконаний, що цього разу багато людей визначаться лише на виборчій дільниці", – сказав канцлер.
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Лідер Соціал-демократичної партії вважає, що багато людей вирішать віддати голос за СДП, "щоб ми були достатньо сильними й щоб уряд міг продовжити роботу під моїм керівництвом".
- У п'ятницю, 21 лютого, міністерство внутрішніх справ Німеччини попередило про загрозу проведення російської дезінформаційної операції, що може вплинути на виборчу кампанію в країні.
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