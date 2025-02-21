У Німеччині попередили про загрозу втручання Росії у федеральні вибори в країні
У п'ятницю, 21 лютого, міністерство внутрішніх справ Німеччини попередило про загрозу проведення російської дезінформаційної операції, що може вплинути на виборчу кампанію в країні
Про це інформує Reuters.
Так, у соціальних мережах Гамбурга та Лейпцига поширюються фальшиві відеоролики, ймовірно спрямовані на маніпуляцію громадською думкою.
У відомстві зазначили, що є ознаки того, що ця кампанія пов'язана з так званим "Штормом-1516" - проросійською операцією впливу, яка раніше спостерігалася на президентських виборах у США у 2024 році.
Служби безпеки в Лейпцигу та Гамбурзі виявили численні фальшиві сайти та акаунти в соціальних мережах як частину мережі, що посилює занепокоєння щодо російського втручання в демократичні процеси.
Один із поширених відеороликів у Лейпцигу викликав суттєве занепокоєння, оскільки стверджував, що кандидат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) не з’явиться у виборчому списку і що голосувати за партію не буде можливості.
Міністерство внутрішніх справ підкреслило, що мережа "Шторм-1516" використовує дезінформацію та нерелевантний контент для посилення своїх впливів.
За словами представників відомства, ці мережі спочатку створюють фальшиві акаунти та псевдомедіа, наповнюючи їх нейтральним або проросійським контентом, а згодом активують їх для розповсюдження неправдивої інформації. Зараз в Лейпцигу розглядають можливі юридичні дії у зв’язку з цими інцидентами.
Лише за останні дні було зафіксовано понад 700 фейкових акаунтів у соціальних мережах, які просувають проросійські наративи і намагаються дискредитувати консервативного кандидата на пост канцлера Фрідріха Мерца.
- У вівторок, 11 лютого, під час виступів у парламенті перед національними виборами 23 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц і його суперник Фрідріх Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими силами, серед яких проросійська партія AfD.
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