У Німеччині попередили про загрозу втручання Росії у федеральні вибори в країні

Про це інформує Reuters.

Так, у соціальних мережах Гамбурга та Лейпцига поширюються фальшиві відеоролики, ймовірно спрямовані на маніпуляцію громадською думкою.

У відомстві зазначили, що є ознаки того, що ця кампанія пов'язана з так званим "Штормом-1516" - проросійською операцією впливу, яка раніше спостерігалася на президентських виборах у США у 2024 році.

Служби безпеки в Лейпцигу та Гамбурзі виявили численні фальшиві сайти та акаунти в соціальних мережах як частину мережі, що посилює занепокоєння щодо російського втручання в демократичні процеси.

Один із поширених відеороликів у Лейпцигу викликав суттєве занепокоєння, оскільки стверджував, що кандидат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) не з’явиться у виборчому списку і що голосувати за партію не буде можливості.

Міністерство внутрішніх справ підкреслило, що мережа "Шторм-1516" використовує дезінформацію та нерелевантний контент для посилення своїх впливів.

За словами представників відомства, ці мережі спочатку створюють фальшиві акаунти та псевдомедіа, наповнюючи їх нейтральним або проросійським контентом, а згодом активують їх для розповсюдження неправдивої інформації. Зараз в Лейпцигу розглядають можливі юридичні дії у зв’язку з цими інцидентами.

Лише за останні дні було зафіксовано понад 700 фейкових акаунтів у соціальних мережах, які просувають проросійські наративи і намагаються дискредитувати консервативного кандидата на пост канцлера Фрідріха Мерца.