Кандидати в канцлери Німеччини Шольц і Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими політиками

Про це повідомляє Reuters.

"Ніколи, дійсно ніколи ми не будемо мати спільної справи з ультраправими", - наголосив Шольц, звинувативши Мерца в порушенні свого слова після того, як минулого місяця "Альтернатива для Німеччини" (AfD) підтримала його пропозицію щодо міграції та безпеки, порушивши довготривале табу на співпрацю з ультраправими.

У відповідь на заяви Шольца Мерц підкреслив, що взагалі не розглядає співпрацю з AfD.

"Для нас не може бути й мови про співпрацю з AfD", - заявив Мерц.

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Він звинуватив тристоронню коаліцію Шольца, яка розпалася в листопаді через суперечку щодо витрат, в тому, що вона сприяла зростанню AfD, проводячи "ліву політику всупереч чітко вираженій волі населення".

За останніми даними опитування громадської думки AfD займає другу позицію з 22% підтримки, тоді як блок ХДС/ХСС під керівництвом Мерца отримав 30%. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) знизилася до 15,5%.

У виданні зазначили, що всі політичні партії виключили можливість створення коаліції з AfD, що може ускладнити процес формування нового уряду після виборів.