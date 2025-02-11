Кандидати в канцлери Німеччини Шольц і Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими політиками
У вівторок, 11 лютого, під час виступів у парламенті перед національними виборами 23 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц і його суперник Фрідріх Мерц пообіцяли не співпрацювати з ультраправими силами, серед яких проросійська партія AfD
Про це повідомляє Reuters.
"Ніколи, дійсно ніколи ми не будемо мати спільної справи з ультраправими", - наголосив Шольц, звинувативши Мерца в порушенні свого слова після того, як минулого місяця "Альтернатива для Німеччини" (AfD) підтримала його пропозицію щодо міграції та безпеки, порушивши довготривале табу на співпрацю з ультраправими.
У відповідь на заяви Шольца Мерц підкреслив, що взагалі не розглядає співпрацю з AfD.
"Для нас не може бути й мови про співпрацю з AfD", - заявив Мерц.
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Він звинуватив тристоронню коаліцію Шольца, яка розпалася в листопаді через суперечку щодо витрат, в тому, що вона сприяла зростанню AfD, проводячи "ліву політику всупереч чітко вираженій волі населення".
За останніми даними опитування громадської думки AfD займає другу позицію з 22% підтримки, тоді як блок ХДС/ХСС під керівництвом Мерца отримав 30%. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) знизилася до 15,5%.
У виданні зазначили, що всі політичні партії виключили можливість створення коаліції з AfD, що може ускладнити процес формування нового уряду після виборів.
- 24 січня під час виступу у Фонді Кербера в Берліні кандидат у канцлери Німеччини від CDU Фрідріх Мерц заявив, що перемога України у війні – це те, чого він домагатиметься, якщо очолить німецький уряд.
- 10 лютого у Німеччині напередодні виборів до бундестагу відбулись перші теледебати між канцлером Олафом Шольцом та кандидатом від Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом. Серед ключових тем була війна в Україні.
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