Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Німеччині відбулися дебати кандидатів у канцлери: серед ключових тем - війна в Україні

У Німеччині відбулися дебати кандидатів у канцлери: серед ключових тем - війна в Україні

Марія Науменко
10 лютого, 2025 понедiлок
08:44
Світ Німеччина уряд

У Німеччині напередодні виборів до бундестагу відбулись перші теледебати між канцлером Олафом Шольцом та кандидатом від Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом. Серед ключових тем була війна в Україні

Зміст

Про це інформує Tagesschau.

Згідно з повідомленням, попри те, що дебати, хоча й мали спокійний характер, все ж були відзначені жвавою дискусією на важливі теми, зокрема міграцію, економічну політику та війну в Україні.

Стосовно питання міграції канцлер Шольц Шольц зазначив, що уряд відхилив 40 тисяч заяв на отримання притулку в країні, а у 2024 році нелегальна міграція знизилася на 34%. Він підкреслив, що порівняно з минулим роком кількість нових заяв зменшилася, а пікові показники міграції були зафіксовані у 2016 та 2023 роках. 

Шольц розкритикував плани Мерця щодо посилення міграційного режиму, заявивши, що такі дії суперечать європейському законодавству. 

Мерц, у відповідь, заявив про необхідність посилення міграційної політики і підтримав рішення про винесення цього питання на голосування в бундестазі.

Читайте також: Фрідріх Мерц: той, хто взяв реванш у Меркель і може допомогти Україні

Коментуючи питання війни в Україні Шольц зазначив, що "Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі і залишиться таким", зазначивши, що країна надала майже 44 млрд євро допомоги з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. 

Мерц, своєю чергою, закликав до постачання Україні далекобійних ракет TAURUS, виступаючи за більш суттєву військову підтримку.

Дебати також торкнулися економічної ситуації в Німеччині, зокрема, Мерц заявив, що економіка країни вже третій рік перебуває в рецесії та стикається зі зростанням рівня безробіття. 

Він звинуватив Шольца у недостатньому усвідомленні масштабів проблем. 

Шольц відповів, що повільне економічне зростання зумовлено війною Росії в Україні, підкресливши прогрес у розвитку відновлюваних джерел енергії.

Крім того, канцлер розкритикував податкові плани ХДС/ХСС, які, на його думку, знижують податки для найбагатших верств населення.

  • 24 січня під час виступу в Фонді Кербера в Берліні кандидат у канцлери Німеччини від CDU Фрідріх Мерц заявив, що перемога України у війні – це те, чого він домагатиметься, якщо очолить німецький уряд.
Теги:
Новини
вибори
політика
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Олаф Шольц
Світ про Україну
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-8.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.27
    Купівля 41.27
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 42.8
    Продаж 43.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
10 лютого
08:47
окупанти крим
Окупанти в Торецьку шість разів намагалися встановити триколори РФ: ЗСУ знищили їх разом з "прапороносцями"
08:13
Оновлено
На фронті за добу сталося 99 боєзіткнень: Сили оборони відбили 33 ворожих атаки на Покровському напрямку
08:05
OPINION
України у США має бути більше
08:00
Начальник Штабу оборони ЗС Італії адмірал Драгоне
У НАТО відповіли, чи готові компенсувати військову допомогу Україні в разі зменшення її обсягів з боку США
07:57
Оновлено
Удар по Сумах
Росіяни вночі атакували Україну безпілотниками: у Сумах вдарили по житловому кварталу, постраждала жінка
07:41
Афіпський НПЗ
У Краснодарському краї заявили про атаку БПЛА. Імовірно, ціллю був Афіпський НПЗ
07:41
втрати окупантів
Надалі Росії буде складно не зважати на високий рівень втрат на фронті, - голова Військового комітету НАТО
07:39
"Особливо цінні у протидії ударам ракет і БПЛА": в НАТО оцінили ефективність F-16 на фронті в Україні
07:26
втрати окупантів
Від початку вторгнення армія РФ втратила в Україні понад 850 тис. військових
07:07
Дональд Трамп
Президент США заявив, що запровадить мита на весь імпорт сталі й алюмінію
06:41
Дональд Трамп
Трамп висловив намір купити сектор Газа і віддати контроль над ним близькосхідним країнам
06:22
Джеймс Девід Венс
CBS News: на Мюнхенській конференції Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США Венсом
05:24
Ігри Нескорених
У Канаді стартували Ігри нескорених. Українська команда здобула перемогу в першому матчі
00:18
Обстріл Донеччина
У Краматорську та Костянтинівці 9 лютого через атаки РФ постраждали 6 людей
2025, неділя
9 лютого
23:52
Ілюстративне фото
ЦАХАЛ здійснив авіаудар по підземному тунелю "Хезболли" між Сирією та Ліваном
23:10
На Шрі-Ланці стався блекаут через мавпу, яка залізла до трансформатора
22:57
Вадим Прокоп'єв
"Це мало б повну підтримку місцевого населення": білоруський опозиціонер Прокоп'єв каже, що пропонував ЗСУ влаштувати "Курськ" для Лукашенка
21:57
Ексклюзив
Дональд Трамп
"З точки зору переговорів і того, як вони мають вестися, Трамп поводиться майстерно": дипломат Клімкін
21:57
Голова уряду Косово Альбін Курті
У Косові відбулися парламентські вибори: за даними екзит-полів, лідирує партія чинного прем’єра Курті
21:33
Дональд Трамп
Не думаю, що Трамп має плани щодо вторгнення в Канаду, - радник Волц
21:15
Олег Кулініч під час затримання
ФСБ на виборах 2019 року впровадила до штабу Зеленського двох своїх агентів: подробиці від Times
21:03
Ексклюзив
озеро
ВР може ухвалити законопроєкт, за яким особи, які нечесно заволоділи землею, зможуть її узаконити, - голова ГО "Українська природоохоронна група"
20:57
Сербія
Сербські студенти перекрили низку доріг по всій країні до 100 днів трагедії на залізничному вокзалі в Новому Саді
20:52
Огляд
Вибух на Астраханському газопереробному заводі
Вибухи у Волгограді, атака на Ростов-на-Дону та уражений аеродром для запуску "шахедів": де у ворога вибухало та палало цього тижня
20:25
РФ атакувала рятувальників на Донеччині
РФ атакувала FPV-дроном рятувальників на Донеччині: є постраждалий
20:12
світло
Промисловості та бізнесу 10 лютого обмежуватимуть потужність електроенергії
20:11
Оновлено
електроенергія
Литва, Латвія та Естонія відключились від енергомереж Росії та Білорусі. Україна відреагувала
20:01
OPINION
Не той час і не те місце
19:56
Росіяни вдарили КАБом по Дергачівській громаді на Харківщині: пошкоджено будинки та лінію електромережі
19:40
Україна запускає масштабний військовий проєкт "Лінія дронів": що він передбачає
19:34
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
"Передумовою загальмовування росіян став комплексний вплив Сил оборони на всі складові воєнної машини РФ": Defense Express
19:08
Майк Волц
Війну завершить Трамп, але гарантії безпеки на Європі, - Волц
18:54
Ілон Маск
Маск хоче закриття "Радіо Свобода" та "Голосу Америки"
18:38
"Їм потрібен ляльковий президент": Зеленський пояснив, чому РФ вимагає виборів в Україні
18:26
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Херсоні до квартири місцевої мешканки залетів ворожий безпілотник: жінка отримала мінно-вибухову травму
18:20
Інтерв’ю
путін трамп
На переговорах Росія завжди "продає повітря" і зараз хоче зробити це з Трампом, - Фейгін
18:15
новини
Окупанти 11 разів ударили по Степногірську на Запоріжжі: пошкоджено 8 приватних будинків
18:00
Огляд
БпЛА "Чаклун"
Непомітні, дешеві, небезпечні: що таке БПЛА "Чаклун" і чим українські дрони так вразили росіян, що ті намагаються їх скопіювати
18:00
OPINION
Тонкий лід виборів
17:35
Володимир Зеленський
Зеленський: Путін після України хоче йти на Польщу, Угорщину та країни Балтії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV