У Німеччині відбулися дебати кандидатів у канцлери: серед ключових тем - війна в Україні
У Німеччині напередодні виборів до бундестагу відбулись перші теледебати між канцлером Олафом Шольцом та кандидатом від Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом. Серед ключових тем була війна в Україні
Про це інформує Tagesschau.
Згідно з повідомленням, попри те, що дебати, хоча й мали спокійний характер, все ж були відзначені жвавою дискусією на важливі теми, зокрема міграцію, економічну політику та війну в Україні.
Стосовно питання міграції канцлер Шольц Шольц зазначив, що уряд відхилив 40 тисяч заяв на отримання притулку в країні, а у 2024 році нелегальна міграція знизилася на 34%. Він підкреслив, що порівняно з минулим роком кількість нових заяв зменшилася, а пікові показники міграції були зафіксовані у 2016 та 2023 роках.
Шольц розкритикував плани Мерця щодо посилення міграційного режиму, заявивши, що такі дії суперечать європейському законодавству.
Мерц, у відповідь, заявив про необхідність посилення міграційної політики і підтримав рішення про винесення цього питання на голосування в бундестазі.
Читайте також: Фрідріх Мерц: той, хто взяв реванш у Меркель і може допомогти Україні
Коментуючи питання війни в Україні Шольц зазначив, що "Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі і залишиться таким", зазначивши, що країна надала майже 44 млрд євро допомоги з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Мерц, своєю чергою, закликав до постачання Україні далекобійних ракет TAURUS, виступаючи за більш суттєву військову підтримку.
Дебати також торкнулися економічної ситуації в Німеччині, зокрема, Мерц заявив, що економіка країни вже третій рік перебуває в рецесії та стикається зі зростанням рівня безробіття.
Він звинуватив Шольца у недостатньому усвідомленні масштабів проблем.
Шольц відповів, що повільне економічне зростання зумовлено війною Росії в Україні, підкресливши прогрес у розвитку відновлюваних джерел енергії.
Крім того, канцлер розкритикував податкові плани ХДС/ХСС, які, на його думку, знижують податки для найбагатших верств населення.
- 24 січня під час виступу в Фонді Кербера в Берліні кандидат у канцлери Німеччини від CDU Фрідріх Мерц заявив, що перемога України у війні – це те, чого він домагатиметься, якщо очолить німецький уряд.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.8Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе