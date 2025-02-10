У Німеччині відбулися дебати кандидатів у канцлери: серед ключових тем - війна в Україні

Про це інформує Tagesschau.

Згідно з повідомленням, попри те, що дебати, хоча й мали спокійний характер, все ж були відзначені жвавою дискусією на важливі теми, зокрема міграцію, економічну політику та війну в Україні.

Стосовно питання міграції канцлер Шольц Шольц зазначив, що уряд відхилив 40 тисяч заяв на отримання притулку в країні, а у 2024 році нелегальна міграція знизилася на 34%. Він підкреслив, що порівняно з минулим роком кількість нових заяв зменшилася, а пікові показники міграції були зафіксовані у 2016 та 2023 роках.

Шольц розкритикував плани Мерця щодо посилення міграційного режиму, заявивши, що такі дії суперечать європейському законодавству.

Мерц, у відповідь, заявив про необхідність посилення міграційної політики і підтримав рішення про винесення цього питання на голосування в бундестазі.

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Коментуючи питання війни в Україні Шольц зазначив, що "Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі і залишиться таким", зазначивши, що країна надала майже 44 млрд євро допомоги з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Мерц, своєю чергою, закликав до постачання Україні далекобійних ракет TAURUS, виступаючи за більш суттєву військову підтримку.

Дебати також торкнулися економічної ситуації в Німеччині, зокрема, Мерц заявив, що економіка країни вже третій рік перебуває в рецесії та стикається зі зростанням рівня безробіття.

Він звинуватив Шольца у недостатньому усвідомленні масштабів проблем.

Шольц відповів, що повільне економічне зростання зумовлено війною Росії в Україні, підкресливши прогрес у розвитку відновлюваних джерел енергії.

Крім того, канцлер розкритикував податкові плани ХДС/ХСС, які, на його думку, знижують податки для найбагатших верств населення.