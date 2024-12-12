Скромний двометровий чоловік в округлих окулярах — мультимільйонер і найбільш ймовірний наступник Олафа Шольца на посаді канцлера. Лідер німецьких християнських демократів Фрідріх Мерц приїхав до Києва, щоб "дізнатися про поточний стан оборони" в Україні.

Розберімо, що це за зірка німецької політики, і чим він кращий за попередників, які зробили Німеччину залежною від російського газу та кремлівських наративів. І заодно — чи може він допомогти Україні ракетами TAURUS?

Спадковий юрист

Фрідріх Мерц народився 1955 року в містечку Брілон у взірцевій німецькій родині, де тато був суддею, дід мером — і членом NSDAP, бо в 1930-ті так "було треба". Уже в 17 Мерц вступив у партію ХДС, а потім пішов на юрфак. Талановитий оратор і здібний юний політик уже в 1989 році став депутатом Європарламенту. А в 1994 році став народним обранцем Бундестагу. До виборчої кампанії нова зірка німецької політики підійшла вкрай креативно — там були й селяни, і лісники, і навіть лисиця з голосом Гельмута Коля. До слова, саме на цього політика тривалий час рівнявся юний Мерц. Суворі юристи з консервативними цінностями — це те, що тривалий час подобалось німецькому виборцеві та претендувало на найвищі посади.

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Ворожнеча з Ангелою Меркель

Ініціатор возз'єднання Німеччини та канцлер, який 16 років поспіль був за кермом — Гельмут Коль скандально закінчив політичну карʼєру. Партія ХДС програла вибори конкурентам — і до влади прийшов проросійський політик Герхард Шредер, який посадив країну на голку "Газпрому". Далі — сам видатний політик вляпався у корупційний скандал з відмиванням грошей. ХДС/ХСС хутко знайшла нових зірок, які б могли освіжити репутацію — і так на горизонті засяяли дві сорокарічні зірки, а саме Фрідріх Мерц та Ангела Меркель. Вона очолила партію, а Мерц став керувати фракцією у парламенті. Варто відзначити, що тодішня німецька політика була закритим чоловічим клубом, де жінок сприймали як "украшеніє колєктіва", тому фрау Меркель почала ювелірну боротьбу проти харизматичного конкурента.

Коли між ними почало розгортатись змагання за лідерство, чимало хто вважав, що юрист із Зауерланда хутко приструнить вискочку зі Східної Німеччини. Утім Мерц та його соратники недооцінили небезпечну білявку. За два наступні роки Ангела повністю перехопила ініціативу в партії, підкоривши собі ХДС і відтіснивши Мерца на задній план. Деякі з її інтриг були досить прості, але дієві. Наприклад, вона запровадила традицію недільних нарад перед стартом робочого тижня. Мерц просто не встигав на них, оскільки вихідних їздив побачитися з сім'єю в Зауерланд, тоді як Меркель жила за два кроки від штаб-квартири ХДС.

Також небезпечна Ангела знайшла бюрократичні ключики аби заволодіти місцем керівника фракції. Тож одного дня Мерц прокинувся звичайним депутатом. Щобільше — вони часто сварились через загравання Ангели з лівим електоратом, а вона вважала його заскорублим елітарним консерватором. Тож Мерц трошки подумав — і у 2009 пішов із політики у бізнес.

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Мільйони євро і вихід на Трампа

Наступні довгі роки Мерц провів у наглядових радах та правліннях численних німецьких концернів — аеропорти, банки, футбольні клуби та промислові гіганти — скрізь там був потрібний юрист Мерц.

Його бізнес-чуйка та кришталева репутація стали зрозумілі німецькому бізнесу. У 2018 році Мерц зробив невдалу спробу взяти реванш над Меркель у партії й дав інтервʼю Bild, де необачно сказав, що має зарплату в один мільйон євро щомісяця, але вважає себе "середнім класом".

Меркель та її подруга Аннеґрет Крамп-Карренбауер роздули з цього та з наявності у Мерца приватного літака велетенський скандал — і політик був змушений ще попрацювати в США.

Утім робота на посаді голови наглядової ради німецького представництва американського фінансового концерну Blackrock дозволила йому завʼязати прекрасні стосунки з поважними багатими республіканцями, які стали спонсорами Дональда Трампа. Тож у квітні 2024 року Мерц різко став молодим і перспективним лідером ХДС, а Ангелу Меркель списували ледве не в політичні трупи та називали головною винуватицею неадекватної мігрантської політики та того, що Німеччина вже не та.

Мерц — перший німецький політик в Ірпені

Гер Мерц був одним із перших німецьких політиків, які відвідали Україну після початку російського повномасштабного вторгнення. На початку травня 2022 року, прибувши потягом до Києва, Мерц зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і мером Києва Віталієм Кличком, а також оглянув наслідки російської окупації на Київщині.

"Я приголомшений", — написав тоді політик у соцмережі Х.

Згодом опозиціонер рекомендував Шольцу також приїхати до Києва, що чинний канцлер невдовзі й зробив.

До слова, Мерц має гарний і давній контакт із колишнім послом у Німеччині Андрієм Мельником. Вони навіть приязно зустрічаються на політичних ток-шоу на німецькому телебаченні.

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Палка підтримка України, але критика наших біженців

Мерц постійно критикував чинний уряд ФРН за, на його думку, занадто мляву й недостатню підтримку Берліном України.

На думку потенційного канцлера, Німеччина не може пасти задніх, коли сусіди передають сучасну зброю, а "кульгава качка Шольц" не може надати далекобійні ракети Taurus, а також посилити підтримку Сил оборони України іншими важливими видами озброєнь. Мерц вважає, що ці ракети можна передати Україні після консультацій з Америкою.

Що стосується підтримки українських біженців — тут Мерц та його партія жорсткіші. Ще у 2022 році лідер ХДС ще ставив під сумнів взагалі потребу біженців у соцдопомозі. "Ми вже спостерігаємо соціальний туризм серед цих біженців: до Німеччини, назад в Україну, в Німеччину і назад до України".

На початку 2024 року Мерц закликав до жорсткішого підходу щодо працевлаштування українських біженців у ФРН. Тоді ж Мерц критично оцінив те, що українські біженці мають право саме на виплати повноцінної соцдопомоги на рівні з німецькими громадянами — так званих "грошей для громадян" (Bürgergeld), а отже, отримують більше державних виплат, ніж інші біженці, які мусять спершу подати заяву на притулок і місяцями чекати на рішення.

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Зазначу, що це не якесь упередження до українців. У оновленій програмі блок ХДС/ХСС прописав скорочення обсягу соцдопомоги — аби 5.5 мільйонів безробітних мігрантів йшли працювати.

Реалізувати плани вони хочуть в разі перемоги на майбутніх виборах до Бундестагу в лютому 2025 року. Одразу спойлер — програми підтримки для сирійців та арабів теж планують переглянути. Тому ксенофобії тут нема.

Мерц і TAURUS для України

Майбутній канцлер однозначно за військову допомогу для України, але різкість риторики про надання німецьких далекобійних ракет дещо змінювалась.

Ще 13 жовтня Мерц заявив, що надав би Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, але за певних умов. "Я б сказав: якщо не припиняться бомбардування (з боку Росії, — ред.), першим кроком має бути зняття обмеження на дальність. А другим кроком — постачання ракет Taurus", — зазначив лідер німецької консервативної опозиції. Він додав, що тоді російський президент Володимир Путін "сам вирішуватиме, наскільки далеко він хоче зайти в цій війні".

Утім після візиту до Києва 9 грудня Мерц був обережним в інтервʼю Die Welt.

"Можливо, немає такої Вундерваффе, можливо, не буде такої зброї, яка змінить правила гри", – визнав політик, що російсько-українська війна зайшла в глухий кут.

Він також був стриманий, коли його спитали про німецькі ракети TAURUS.

"Треба подивитися, чи вписується ця система в концепцію", — відповів лідер ХДС/ХСС. Він погодився з нинішнім канцлером і своїм конкурентом Олафом Шольцом у тому, що Німеччина не повинна стати стороною конфлікту.

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Чому Мерц став більш стриманим у питанні передачі ракет Україні? Причина очевидна — після виборів у лютому 2025 року християнським демократам доведеться йти в коаліцію з партією Олафа Шольца СДПН. Тому — уже йде попереднє шліфування найбільш чутливих позицій.

Ставлення Мерца до Росії

Німецький опозиціонер вважає, що його попередниця Ангела Меркель — як лідерка блоку ХДС/ХСС — допустила серйозні помилки, коли вона зупинила атомні електростанції країни після аварії на Фукусімі 2011 року. І таким чином Німеччина стала в рази залежніша від російських енергоносіїв.

Він один з небагатьох топполітиків, які критикували будівництво "Північного потоку-2". Мерц відверто називав це загрозою для Німеччини.

За наполяганням Фрідріха Мерца у травні 2024 року була ухвалена оновлена програма партії ХДС — новації зафіксували, що з лівацькими експериментами Ангели Меркель нарешті покінчено.

У новій програмі в кінці нарешті згадані загрози від Росії для Німеччини — після ситуації у найбідніших країнах світу, відносинах із державами Африки та захисту прав людини.

"Росія, яка веде злочинну агресивну війну і силою ставить під питання європейський мирний порядок і цілісність суверенних держав, не може бути партнером", — написано у програмі ХДС.

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Одночасно християнські консерватори лишають іскру надії, що колись буде такий день, коли "і Росія змінитися". Що вона буде державою, яка "беззаперечно визнає право на існування своїх сусідніх країн" і знову зможе стати "передбачуваним політичним та економічним партнером".

З позитивного і нового. Партія Мерца уперше каже, що система безпеки в Європі має бути організована не разом із Росією, а проти Росії для захисту від неї. Жертві російської агресії — Україні — слід і надалі надавати "всеосяжну" допомогу та підтримувати курс Києва на вступ України до ЄС та НАТО.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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