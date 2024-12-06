Захід — Росія: приручити людожера не вийде
Якщо Захід "не готовий" до розпаду Росії, доволі скоро йому доведеться жити під диктат Росії
Ніякого третього варіанту майбутнього я не бачу.
"Приручити", "одомашнити" і "перевиховати" цього людожера неможливо; скільки він існуватиме, стільки жертиме далі.
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Спершу, звісно, своїх найближчих сусідів. Але, коли нажереться сусідів, матиме безліч додаткових підстав диктувати Заходу (і насамперед ЄС) свої умови.
Проблема в тому, що і західні виборці, і навіть західні еліти сьогодні катастрофічно далекі від усвідомлення цієї перспективи.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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