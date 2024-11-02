І, зрозуміло, що цей момент обов'язково настане. Сумніваюсь, що існують якісь точні дати навіть у РФ, але є певна логіка, як це може відбутись.

Я залишаюсь на своїй думці, що Путін хоче переговорів, але з позиції сили. І ці переговори так чи інакше залежать від результатів виборів в США. Він точно не має ілюзій щодо Трампа, бо вже раз святкував його перемогу, але так нічого і не отримав.

З усім тим, Путін знає передумови, які впливають на американців. Одна з них — це ядерна зброя. Саме тому цього тижня він проводить ядерні навчання. За тиждень до американських виборів. Соупадєніє?

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Друге — це енергетична криза в Україні. Винесення нашої енергетики знову ставить всіх перед необхідністю йти на переговори з ним, оскільки вчергове руйнує перспективи нашої перемоги й смисл нашої підтримки.

Оскільки першим він вже походив, то скоро, мабуть, і другий хід. Є дві хворі логіки, коли він може це зробити: під час або відразу після американських виборів, щоб посилити позиції з потреби припинення війни. Або з першими серйозними похолоданнями, щоб відразу паралізувати систему опалення.

Хочемо ми чи ні, слід бути готовим до гіршого. Але великою мірою вистояти зиму і втримати фронт дорівнює наближення кінця війни.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

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