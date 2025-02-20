З бюджету України продовжують витрачатися кошти на недоброчесних суддів, - юрист Фундації DEJURE Зелінський

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі з бюджету України продовжують витрачатися кошти на недоброчесних суддів, які не заслуговують бути на своїй посаді та ухвалюють кричущі рішення. Коли це зупиниться, сказати складно, але, з іншого боку Вища рада правосуддя - це колективний орган, і не все вирішує голова. У цьому органі 21 член, і є доповідачі з окремих дисциплінарних справ. І не завжди від голови залежить те чи інше рішення", - наголосив Зелінський.

Юрист Фундації DEJURE також додав, що щодо ефективності діяльності Григорія Усика є багато запитань, як і до будь-якого голови.

"Але бачимо, що фактично не було інших кандидатур на посаду голови ВРП - жоден із членів ради не виявив бажання взяти на себе цю відповідальність", - пояснив Зелінський.

Довідка. Вища рада правосуддя забезпечує доброчесність суддів, дотримання Конституції та законів України, а також професійну етику в роботі суддів і прокурорів.