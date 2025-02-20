Григорій Усик вдруге став головою Вищої ради правосуддя

Про це повідомила Вища рада правосуддя.

"Григорій Усик обіймав посаду голови ВРП відповідно законодавства два роки – з 23 січня 2023 року. Вітаємо з обранням на посаду голови ВРП та бажаємо успіхів", – йдеться в повідомленні.

У Вищій раді правосуддя нагадали, що Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду – був обраний членом ВРП ХІХ позачерговим з'їздом суддів України 11 січня 2023 року.

Довідка. Вища рада правосуддя забезпечує доброчесність суддів, дотримання Конституції та законів України, а також професійну етику в роботі суддів і прокурорів.