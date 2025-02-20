Григорій Усик вдруге став головою Вищої ради правосуддя
Вища рада правосуддя в четвер, 20 лютого, 14 голосами обрала Григорія Усика головою на другий термін
Про це повідомила Вища рада правосуддя.
"Григорій Усик обіймав посаду голови ВРП відповідно законодавства два роки – з 23 січня 2023 року. Вітаємо з обранням на посаду голови ВРП та бажаємо успіхів", – йдеться в повідомленні.
У Вищій раді правосуддя нагадали, що Григорій Усик – суддя Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду – був обраний членом ВРП ХІХ позачерговим з'їздом суддів України 11 січня 2023 року.
Довідка. Вища рада правосуддя забезпечує доброчесність суддів, дотримання Конституції та законів України, а також професійну етику в роботі суддів і прокурорів.
- Експертка у сфері правосуддя, співкоординаторка Громадської ради доброчесності Ніка Крейденкова розповіла, що за понад рік близько 50 суддів подали на звільнення за рішенням ради.
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