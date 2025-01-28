Близько 50 суддів за понад рік подали на звільнення, - співкоординаторка Громадської ради доброчесності Крейденкова про результати роботи

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми працюємо в такій процедурі, яка може завершитися звільненням судді. Тобто наші рішення, які ми напишемо, все ж таки можуть вплинути на звільнення. І результати вже є. Близько 50 суддів за трохи більше року подали на звільнення. Це судді і Печерського районного суду міста Києва, і окружного адміністративного суду міста Києва і так далі. Тобто близько 50-ти суддів, які самі сідали подекуди п'яні за кермо, які відмазували таких водіїв вже або звільнені, або чекають на своє звільнення. На жаль, Вища рада правосуддя поки не спішить розглядати такі рекомендації на звільнення, та все ж таки декілька розглянула, і ми бачимо позитивний результат", - розповіла вона.

13 січня Громадська рада доброчесності отримала доступ до суддівських досьє та досьє кандидатів на посади суддів. Ніка Крейденкова зауважила, що ГДР чекала надання доступу до цієї інформації майже півтора роки.

"Це в принципі означає, що робота буде над цим інтенсивніша, тому що справді були протягом року проблеми, тому що багато хто очікував, що ми будемо аналізувати суддю без відомостей про доходи мами, тата, дружини і так далі. Ну, судді такі люди, які вже навчились ховати статки, які очевидно не відповідають тому, що вони зробили. От, і багато хто очікував, що ми підемо на поступки і не будемо таку інформацію вимагати і аналізувати. На жаль, півтора року майже зайняла історія, щоб все ж таки забезпечити цей доступ, і справді його зараз надали. Ми матимемо змогу працювати й ідентифікувати ось це оцінювання. Бо в результаті, як я казала, воно може закінчитися звільненням суддів", - сказала експертка.