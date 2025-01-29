"Справжня трагедія": голова ОБСЄ зробила заяву щодо своїх співробітників, які перебувають у полоні РФ

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала голова ОБСЄ, очільниця міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Вона зазначила, що зустрічалася з родинами цих співробітників під час візиту до України.

"Це триває вже дуже довго, і це справжня трагедія для цих трьох співробітників ОБСЄ та їхніх сімей. Під час мого візиту до Києва я мала можливість зустрітися з деякими членами їхніх родин. Я можу лише уявити, який біль вони відчувають і як їх засмучує той факт, що організація має обмежені можливості для дій. Однак ми робимо все можливе, щоб домогтися їхнього звільнення і не припиняємо своїх зусиль", - заявила Валтонен.

За її словами, організація підтримує "постійний діалог із Росією щодо цього питання".

"Щодо мене, то я перебуваю на цій посаді лише два тижні й ще не мала можливості поговорити із російськими представниками. Крім того, як міністр закордонних справ Фінляндії я не маю жодних політичних контактів із Росією. У межах ОБСЄ ми продовжимо наші зусилля. Але запевняю вас, ми робимо все можливе", - додала посадовиця.