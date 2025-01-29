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"Справжня трагедія": голова ОБСЄ зробила заяву щодо своїх співробітників, які перебувають у полоні РФ

Юлія Юліна
29 січня, 2025 середа
19:18
Війна з Росією ОБСЄ

ОБСЄ докладає всіх зусиль для звільнення трьох своїх співробітників, яких російська окупаційна армія взяла у полон в Україні

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Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала голова ОБСЄ, очільниця міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

Вона зазначила, що зустрічалася з родинами цих співробітників під час візиту до України.

"Це триває вже дуже довго, і це справжня трагедія для цих трьох співробітників ОБСЄ та їхніх сімей. Під час мого візиту до Києва я мала можливість зустрітися з деякими членами їхніх родин. Я можу лише уявити, який біль вони відчувають і як їх засмучує той факт, що організація має обмежені можливості для дій. Однак ми робимо все можливе, щоб домогтися їхнього звільнення і не припиняємо своїх зусиль", - заявила Валтонен.

За її словами, організація підтримує "постійний діалог із Росією щодо цього питання".

"Щодо мене, то я перебуваю на цій посаді лише два тижні й ще не мала можливості поговорити із російськими представниками. Крім того, як міністр закордонних справ Фінляндії я не маю жодних політичних контактів із Росією. У межах ОБСЄ ми продовжимо наші зусилля. Але запевняю вас, ми робимо все можливе", - додала посадовиця.

  • 8 січня очільник МЗС України Андрій Сибіга звернувся до ОБСЄ і нагадав, що з 2022 року в російському полоні перебувають троє співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Також він закликав організацію відреагувати на страти росіянами полонених українських військових.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ОБСЄ
полонені
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