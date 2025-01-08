Сибіга закликав ОБСЄ відреагувати на страти росіянами українських військовополонених
Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав ОБСЄ дати оцінку систематичним порушенням Росією Женевських конвенцій, а саме стратам військовополонених
Про це він заявив 8 січня під час спільної пресконференції з фінською колегою і за сумісництвом чинною головою ОБСЄ Еліною Валтонен, яка нині перебуває з робочим візитом у Києві, передає радіо "Свобода".
"Одним із жахливих звірств у ході цієї війни є страти українських військовополонених. ОБСЄ має дати оцінку цим систематичним порушенням Женевських конвенцій. Ми будемо використовувати кожен міжнародний майданчик, щоб привертати увагу до тортур, втрат і неналежного поводження з українськими військовополоненими. Ми продовжуємо вимагати доступу до них міжнародних моніторів і медиків та загалом їхнього звільнення. Ми пам’ятаємо про кожного українця й українку в російських тюрмах", - сказав Сибіга.
Дипломат додав, що Україна розраховує на розширення документування ОБСЄ російських злочинів.
Він нагадав, що з 2022 року в російському полоні перебувають троє співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Крім того, очільник МЗС наголосив на необхідності розв'язання проблеми з депортацією дітей і захопленням цивільних заручників.
"ОБСЄ має залишатися платформою для притягнення Росії до відповідальності", - підкреслив Сибіга.
- За інформацією української прокуратури, оприлюдненою наприкінці 2024 року, з початку повномасштабного вторгнення російські війська стратили щонайменше 147 українських військовополонених, 127 із них – у 2024 році. "Тенденція до зростання дуже чітка, дуже очевидна, – сказав начальник Головного військового управління Генеральної прокуратури України Юрій Бєлоусов. – Страти набули системного характеру з листопада минулого року і продовжувалися увесь цей рік. На жаль, їхня кількість особливо зросла влітку і восени цього року. Це говорить нам про те, що це не поодинокі випадки. Вони відбуваються на великих територіях і мають чіткі ознаки того, що є частиною політики, – є свідчення того, що видаються відповідні інструкції".
- На початку січня 2025 року стало відомо, що росіяни розстріляли українських військовополонених біля Нескучного.
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