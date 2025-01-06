Війська РФ розстріляли українських військовополонених біля Нескучного, - DeepState

Про це повідомила моніторингова група DeepState.

Як зазначається, 3 січня війська РФ штурмувала позиції 141-ї окремої піхотної бригади ЗСУ. Тоді українські військові здалися в полон, після чого їм зав'язали руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.

"Якщо бригада зацікавлена у пошуку злочинців, то, сподіваємося, надасть відео правоохоронним органам", - додали у DeepState.

На черговий воєнний злочин окупантів уже відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що негайно звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, аби ті засудили цей злочин і здійснили тиск на російську сторону для припинення подібних актів.

"Україна зберігає зобов’язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни, але ми не дозволимо Росії перетворити світ на територію беззаконня. Винні мають бути покарані!" - наголосив Лубінець.