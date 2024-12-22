Росіяни розстріляли пʼятьох українських полонених військових: Лубінець звернеться до ООН та МКЧХ

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"110-та ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян — розстрілом воїнів, які здалися у полон. З відео видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників", - написав Лубінець.

Він заявив, що повідомить про цей факт ООН та МКЧХ.

"Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!" - наголосив омбудсмен.