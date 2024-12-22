Росіяни розстріляли пʼятьох українських полонених військових: Лубінець звернеться до ООН та МКЧХ
Російські солдати розстріляли пʼятьох українських військових, які здалися в полон. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що звертатиметься до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
"110-та ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян — розстрілом воїнів, які здалися у полон. З відео видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників", - написав Лубінець.
Він заявив, що повідомить про цей факт ООН та МКЧХ.
"Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!" - наголосив омбудсмен.
- У Покровському районі Донецької області російські загарбники розстріляли ще чотирьох українських військовослужбовців, яких взяли в полон.
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