Окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених під Покровськом

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 22 листопада 2024 року російські військові здійснили наступ на позицію Збройних Сил України, розташовану поблизу села Петрівка Покровського району.

Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців ЗСУ вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.