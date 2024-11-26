Окупанти розстріляли 5 військовополонених ЗСУ на Покровському напрямку: Офіс генпрокурора почав розслідування

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу 5 військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.

Як встановили правоохоронці, після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли їх з автоматичної зброї.

"Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - додали в Офісі генпрокурора.