Військові РФ могли розстріляти українських військовополонених на Курщині, омбудсмен Лубінець відреагував
Російські військові, ймовірно, розстріляли українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині
Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.
"Черговий воєнний злочин! Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині", - зазначив Лубінець.
Він також повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.
"Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", - наголосив омбудсмен.
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- На Курському напрямку солдати російської армії впритул розстріляли двох українських військових, які потрапили в полон. Україна відправила листи щодо цього злочину до міжнародних організацій.
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