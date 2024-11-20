Військові РФ могли розстріляти українських військовополонених на Курщині, омбудсмен Лубінець відреагував

Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

"Черговий воєнний злочин! Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення на Курщині", - зазначив Лубінець.

Він також повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

"Міжнародна спільнота повинна діяти негайно. Країна-окупант вкотре порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Росію потрібно зупинити. Ворог відповість за кожен злочин", - наголосив омбудсмен.

Читайте також: Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, - перехоплення ГУР