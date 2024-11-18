Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, - перехоплення ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Зафіксований факт - черговий доказ цілеспрямованої геноцидної політики окупаційної армії у розпочатій Росією злочинній війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано, що росіяни цілеспрямовано наказують здійснювати воєнний злочин - розстріляти полоненого.

Також у перехопленні підтверджується важке поранення окупанта із позивним "Гроза". Зазначається, що російському військовому із позивним "Гриф", що перебував в одній групі з "Грозою", наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.