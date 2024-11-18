Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, - перехоплення ГУР
У радіоперехопленні, здобутому воєнними розвідниками на фронті, зафіксовано, як російські командири дають наказ розстріляти українського полоненого
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Зафіксований факт - черговий доказ цілеспрямованої геноцидної політики окупаційної армії у розпочатій Росією злочинній війні проти України", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано, що росіяни цілеспрямовано наказують здійснювати воєнний злочин - розстріляти полоненого.
Також у перехопленні підтверджується важке поранення окупанта із позивним "Гроза". Зазначається, що російському військовому із позивним "Гриф", що перебував в одній групі з "Грозою", наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.
- На Курському напрямку солдати російської армії впритул розстріляли двох українських військових, які потрапили в полон. Україна відправила листи щодо цього злочину до міжнародних організацій.
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