Росіяни розстріляли двох українських полонених на Курщині: Лубінець направив листи до ООН та Червоного Хреста

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"За інформацією, яка шириться в інтернеті, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині", - йдеться у повідомленні.

Омбудсмен наголосив, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

Лубінець додав, що вже направив листи до Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо цього злочину.

"Міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію росії! Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя", - наголосив уповноважений з прав людини.