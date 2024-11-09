Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна
У суботу, 9 листопада, стало відомо про новий воєнний злочин РФ: терористи розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
"В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі", - написав Лубінець
Уповноважений з прав людини заявив, що направляє лист до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.
"Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв ведення війни. Якщо не реагувати на це — злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається", - наголосив Дмитро Лубінець.
- 13 жовтня стало відомо, що росіяни на Курщині розстріляли 9 українських військових, які змушені були здатися в полон.
- 5 листопада на Покровському напрямку російські терористи стратили шістьох полонених бійців ЗСУ.
- Актуальне
- Важливе