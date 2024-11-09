Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі", - написав Лубінець

Уповноважений з прав людини заявив, що направляє лист до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв ведення війни. Якщо не реагувати на це — злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається", - наголосив Дмитро Лубінець.