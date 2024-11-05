Росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
На Покровському напрямку російські окупанти стратили шістьох полонених бійців Збройних Сил України. Розпочато розслідування
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
Так, відомо про два випадки розстрілу наших бійців на цьому напрямку.
За даними слідства, 23 жовтня о 17:17 росіяни під час наступу на позиції Збройних Сил України в районі міста Селидове захопили в полон трьох українських військовослужбовців.
"Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених", - розповіли у прокуратурі.
Другий випадок стався 1 листопада.
"О 14:00 російські війська на тому ж Покровському напрямку вчинили черговий злочин. У ході штурму укріплень ЗСУ до них потрапили в полон троє наших бійців, після чого їх було вбито з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні пресслужби.
У прокуратурі нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Відкрито провадження за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 13 жовтня стало відомо, що російські військові на Курщині розстріляли 9 українських військових, які вимушені були здатися в полон.
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