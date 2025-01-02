Фінляндія 1 січня почала своє головування в ОБСЄ

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

"Сьогодні ми стоїмо перед безпрецедентною необхідністю захищати цей колективно узгоджений порядок безпеки. Оскільки Гельсінський Заключний акт відзначає свою 50-ту річницю, Фінляндія буде послідовно наголошувати на принципах, викладених в цьому основоположному документі ОБСЄ. Коли Росія кидає виклик основам нашої спільної безпеки, решта з нас повинні стати на їх захист і бути непохитними", – підкреслила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, нова голова ОБСЄ.

Фінляндія вважає пріоритетними шляхи посилення стійкості держав-учасниць ОБСЄ. Підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України також залишається центральним напрямком діяльності ОБСЄ.

Попри виклики, з якими стикається організація, Фінляндія підкреслює важливість зміцнення ОБСЄ як гравця у сфері безпеки та форуму для політичного діалогу.

Головуюча країна планує заснувати фонд "Гельсінкі+50" у співпраці із державами-учасницями та Секретаріатом ОБСЄ для підтримки роботи організації.

"Фонд має на меті покращити спрямування та використання добровільних внесків на роботу, що відповідає принципам ОБСЄ, а також сприяти взаємодії між донорами та бенефіціарами. Фонд також сприятиме зміцненню громадянського суспільства", – зазначила Валтонен.