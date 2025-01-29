СБУ та ССО уразили ракетний арсенал росіян у Тверській області, – ЗМІ
Дрони СБУ та ССО уразили 23-й ракетний арсенал міноборони Росії у Тверській області. Загалом пролунало близько 20 вибухів
Про це повідомили джерела РБК-Україна та NV.
Згідно з повідомленням, дрони уразили сам склад та три будівлі військової частини. Місцеві жителі в соцмережах писали про два десятки вибухів та про евакуацію населення.
"СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військових і логістичних об'єктах на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі", — зазначило джерело NV.
Крім складу безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", що є важливим компонентом Балтійської трубопровідної системи-2.
Унаслідок удару на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафту постачають до термінала "Усть-Луга" в Ленінградській області, зазначають ЗМІ.
- 26 січня Генштаб повідомив, що українські військові завдали удару по складах зберігання ударних БПЛА типу Shahed в Орловській області РФ. Унаслідок атаки було знищено понад 200 дронів.
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