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Головна Війна з Росією В Орловській області РФ знищено понад 200 термобаричних "шахедів"

В Орловській області РФ знищено понад 200 термобаричних "шахедів"

Катерина Єсікова
26 січня, 2025 неділя
20:20
Війна з Росією Shahed-136

Українські військові завдали удару по складах зберігання ударних БПЛА типу Shahed в Орловській області РФ. Унаслідок атаки знищено понад 200 дронів

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, підрозділи Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони.

"Є інформація про сильну вторинну детонацію", - додали військові.

Зазначається, що результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" знищені.

  • 26 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії".
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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