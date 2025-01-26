В Орловській області РФ знищено понад 200 термобаричних "шахедів"
Українські військові завдали удару по складах зберігання ударних БПЛА типу Shahed в Орловській області РФ. Унаслідок атаки знищено понад 200 дронів
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, підрозділи Повітряних сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони.
"Є інформація про сильну вторинну детонацію", - додали військові.
Зазначається, що результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" знищені.
- 26 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії".
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