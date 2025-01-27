Суд оштрафував на 34 тис. грн ексголову Броварської РДА Майбоженка, який напідпитку збив 4 людей
Броварський районний суд оштрафував колишнього голову Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка на 34 тис. грн за скоєння ДТП на підпитку
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Зазначається, що у ході судового розгляду подано угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими. Так, посадовця оштрафували на 34 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.
Натомість Київська обласна прокуратура не погоджується з рішенням Броварського міськрайонного суду та наполягатиме на скасуванні вироку.
"Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції", - йдеться у дописі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що передувало
26 квітня у Броварах голова РДА Володимир Майбоженко у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на пішоходів, 4 людини постраждало, серед них дитина.
Тодішній голова Київської ОВА Руслан Кравченко написав, що внаслідок інциденту Майбоженко буде звільнений з посади.
Наступного дня президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Майбоженка з посади голови Броварської РДА. Пізніше суд обрав йому запобіжний захід - 2 місяці під вартою.
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