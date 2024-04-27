ДТП за участі голови РДА у Броварах: посадовець отримав підозру
Голова Броварської РДА Володимир Майбоженко отримав підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждали 4 людини, зокрема дитина
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
До Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Зазначається, що 26 квітня посадовець, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 26 квітня у Броварах голова РДА у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на пішоходів, 4 людини постраждало, серед них дитина. У ОВА заявили про звільнення. Більше про подію читайте за посиланням.
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