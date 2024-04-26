У Броварах голова РВА наїхав на пішоходів: 4 людини постраждало. У ОВА заявили про звільнення
У п'ятницю, 26 квітня, у Броварах голова РВА у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на пішоходів, 4 людини постраждало, серед них дитина. У ОВА заявили про звільнення
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок наїзду травми різного ступеня тяжкості отримали 3 дорослих та 1 дитина.
Згідно з результатами перевірки, вміст алкоголю у крові водія становив 2,31 проміле. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нацполіція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Деталі ДТП
Як передає РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах, наїзд здійснив голова Броварської РВА Майбоженко Володимир.
Близько 19:40 у мережі почала ширитися інформація про те, що поблизу зупинки "Завод Порошинка" водій не впорався з керуванням, виїхав на пішоходу зону та клумбу.
За словами очевидців, чоловік на автомобілі Volvo наїхав на людей на пішоходному переході. На фото та відео видно, що водій був у неадекватному стані. Свідки зазначили, що деякі перехожі мали намір вчинити самосуд над винуватцем ДТП.
Реакція Київської ОВА
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook написав, що внаслідок інциденту Майбоженко буде звільнений з посади.
"Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина", - зазначив він.
Кравченко додав, що наразі потерпілим надається вся необхідна допомога.
"Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців - в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі", - закликав очільник ОВА.
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У Києві на Оболоні у п'ятницю, 26 квітня, чоловік влаштував стрілянину на проїжджій частині через конфлікт з іншим водієм: йому оголосили підозру.
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