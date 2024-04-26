У Броварах голова РВА наїхав на пішоходів: 4 людини постраждало. У ОВА заявили про звільнення

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок наїзду травми різного ступеня тяжкості отримали 3 дорослих та 1 дитина.

Згідно з результатами перевірки, вміст алкоголю у крові водія становив 2,31 проміле. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нацполіція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Деталі ДТП

Як передає РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах, наїзд здійснив голова Броварської РВА Майбоженко Володимир.

Близько 19:40 у мережі почала ширитися інформація про те, що поблизу зупинки "Завод Порошинка" водій не впорався з керуванням, виїхав на пішоходу зону та клумбу.

За словами очевидців, чоловік на автомобілі Volvo наїхав на людей на пішоходному переході. На фото та відео видно, що водій був у неадекватному стані. Свідки зазначили, що деякі перехожі мали намір вчинити самосуд над винуватцем ДТП.

Реакція Київської ОВА

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook написав, що внаслідок інциденту Майбоженко буде звільнений з посади.

"Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина", - зазначив він.

Кравченко додав, що наразі потерпілим надається вся необхідна допомога.

"Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців - в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі", - закликав очільник ОВА.