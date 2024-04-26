У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на проїжджій частині

Про це інформує поліція Києва.

Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення про постріли на одній з вулиць Оболонського району. Коли вони прибули на місце інциденту, з'ясувалося, що між водіями двох автомобілів виник конфлікт на дорозі. Кермувальник "Рено" кілька разів вистелив у водія КамАЗу.

"21-річного потерпілого поліцейські доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги, а порушника, 1987 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також правоохоронці вилучили у зловмисника пристрій для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями", - йдеться в повідомленні.

Згодом чоловікові оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.