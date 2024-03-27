У Житомирі у дворі багатоповерхівки сталася стрілянина: постраждав чоловік
У дворі багатоповерхівки в Житомирі у середу, 27 березня, сталася стрілянина, внаслідок чого постраждав чоловік: поліція з'ясовує обставини
Про це інформує поліція Житомирської області.
Вказано, що до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки.
Правоохоронці, які прибули на місце інциденту виявили в салоні автомобіля 43-річного житомирянина з, ймовірно, вогнепальним пораненням. Чоловіка ушпиталили.
"Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб. Триває з’ясування всіх обставин", - додали правоохоронці.
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