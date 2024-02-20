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Головна Кримінал У Києві сталася стрілянина в готелі: поранено чоловіка

У Києві сталася стрілянина в готелі: поранено чоловіка

20 лютого, 2024 вiвторок
12:31
Кримінал

На столичному Печерську між двома відвідувачами готелю виник конфлікт, унаслідок чого один із них застосував травматичний пістолет

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину.

"На місці події правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків завдавав удару іншому, а потім дістав зброю і здійснив постріл. Потерпілий дістав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Затримано уродженця Львівщини 1998 року народження. Йому повідомили про підозру в хуліганстві. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

  • Улітку минулого року власник офісу у Печерському районі Києва влаштував стрілянину та поранив одного зі своїх співробітників.
Теги:
Україна
поліція
новини Києва
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