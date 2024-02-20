У Києві сталася стрілянина в готелі: поранено чоловіка

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину.

"На місці події правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків завдавав удару іншому, а потім дістав зброю і здійснив постріл. Потерпілий дістав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Затримано уродженця Львівщини 1998 року народження. Йому повідомили про підозру в хуліганстві. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.