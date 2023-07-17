Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

"Сьогодні вранці невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. По прибуттю наряду приватної охорони, чоловік вистрелив у бік співробітників та поранив одного з них", – йдеться в повідомленні.

Після цього озброєний порушник забарикадувався в офісному приміщенні. У Нацполіції повідомили, що провели спецоперація, у результаті якої бійці підрозділу поліції для вирішення надзвичайних ситуацій затримали чоловіка.

Згодом стало відомо, що затриманим виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.

Слідчі Нацполіції розпочали кримінальне провадження щодо замаху на умисне вбивство. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15 років позбавлення волі.