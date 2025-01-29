"Боруссія" - "Шахтар": онлайн-трансляція вирішального матчу українців у Лізі чемпіонів
У середу, 29 січня, "Шахтар" зустрічається у Дортмунді з "Боруссією" у заключному турі основного раунду Ліги чемпіонів. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - о 22:00
Перед 8-м туром ЛЧ "Боруссія" з 12 очками займає у загальній турнірній таблиці 12-те місце та гарантувала собі вихід до плей-офф. "Шахтар" з 7 пунктами розташувався на 27-й позиції та зберігає лише теоретичні шанси на продовження боротьби в турнірі. Для потрапляння до 1/16 фіналу команді Маріно Пушича необхідно не лише перемагати німецький клуб, але й розраховувати на поразки щонайменше трьох з конкурентів - французького ПСЖ, англійського "Манчестер Сіті", португальських "Бенфіка" та "Спортинга", "Штутгарта" з Німеччини та хорватського "Динамо".
"Боруссія" є фіналістом минулої Ліги чемпіонів. У фіналу дортмундці програли іспанському "Реалу" - 0:2.
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