Велика Британія призначила посланця з питань торгівлі з Україною
Велика Британія призначила на посаду Посланця з питань торгівлі з Україною члена парламенту Алекса Собела
Про це повідомило посольство Британії в Україні в Facebook.
"Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство з Україною, де торгівля є ключовим елементом. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати над досягненням результатів як для Великої Британії, так і України", - сказав Собел.
У дипвідомстві додали, що Собел зосередиться на пошуку торгівельних та інвестиційних можливостей для бізнесу та просуванні Великої Британії як найкращого місця для інвестицій.
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