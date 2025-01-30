Велика Британія призначила посланця з питань торгівлі з Україною

Про це повідомило посольство Британії в Україні в Facebook.

"Сполучене Королівство щойно підписало історичну Угоду про 100-річне партнерство з Україною, де торгівля є ключовим елементом. Я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати над досягненням результатів як для Великої Британії, так і України", - сказав Собел.

У дипвідомстві додали, що Собел зосередиться на пошуку торгівельних та інвестиційних можливостей для бізнесу та просуванні Великої Британії як найкращого місця для інвестицій.

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