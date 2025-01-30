Протаранив 7 авто: у Києві оголосили підозру водієві, який спричинив ДТП з двома постраждалими

Про це інформує поліція Києва.

Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Соломії Крушельницької вночі 29 січня.

"Правоохоронці встановили, що аварію спричинив 22-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat". Чоловік не впорався із керуванням транспортного засобу та в’їхав у 7 автомобілів, які були припарковані на узбіччі дороги з лівого та правого краю. Внаслідок удару травми отримали двоє 19-річних пасажирів легковика - хлопець та дівчина, яких медики госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Після перевірки водія на "Драгері" стало відомо, що він був на підпитку - прилад показав 1,16 проміле.

Наразі йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.