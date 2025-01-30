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Протаранив 7 авто: у Києві оголосили підозру водієві, який спричинив ДТП з двома постраждалими

Ольга Бабишена
30 січня, 2025 четвер
04:16
Кримінал

У Києві оголосили підозру 22-річному водієві авто, який під час комендантської години напідпитку протаранив 7 припаркованих автомобілів. Крім того, постраждали його пасажири

Зміст

Про це інформує поліція Києва. 

Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Соломії Крушельницької вночі 29 січня. 

"Правоохоронці встановили, що аварію спричинив 22-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat". Чоловік не впорався із керуванням транспортного засобу та в’їхав у 7 автомобілів, які були припарковані на узбіччі дороги з лівого та правого краю. Внаслідок удару травми отримали двоє 19-річних пасажирів легковика - хлопець та дівчина, яких медики госпіталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні. 

Після перевірки водія на "Драгері" стало відомо, що він був на підпитку - прилад показав 1,16 проміле.

Наразі йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше водію легковика, який зіткнувся з вантажівкою на автодорозі Київ - Харків - Довжанський на Полтавщині 24 січня, унаслідок чого загинула блогерка Анна Жук (Anet080808), повідомили про підозру. 
Теги:
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Україна
Новини ДТП
новини Києва
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