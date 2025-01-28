Чоловіку загиблої блогерки Анни Жук, який був за кермом під час смертельної ДТП, повідомили про підозру

Про це розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, повідомляє Суспільне.

За його словами, чоловіку, який був за кермом позашляховика, повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Нині слідчі дії тривають.

За попередньою інформацією, за кермом легковика перебував чоловік блогерки Володимир Більовцов.

Раніше повідомлялося, що вранці 24 січня неподалік села Засулля Лубенської громади на трасі Київ-Харків сталася аварія. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Lexus, за кермом якого перебував 25-річний чоловік, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка стояла на узбіччі. Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus, instagram-блогерка Анна Жук, відома як Anet080808, від отриманих травм померла на місці. Водіїв вантажівки та позашляховика, а також 10-річну дитину, яка їхала в Lexus, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.



