У ДТП на Полтавщині загинула харківська блогерка Анна Жук, відома як Анет, - ЗМІ

Про це повідомила поліція Полтавщини.

24 січня близько 08:40 на 209-му кілометрі автодороги Київ - Харків - Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади, сталася смертельна ДТП. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Lexus, за кермом якого перебував 25-річний чоловік, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка стояла на узбіччі. Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці. Водіїв вантажівки та позашляховика, а також 10-річну дитину, яка їхала в Lexus, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Фото: пресслужба Нацполіції

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Фото: пресслужба Нацполіції

Посилаючись на власні джерела, "Суспільне" повідомляє, що у ДТП загинула блогерка Анна Жук. Вона відома як Анет і зареєстрована в instagram як Anet080808. У блогерки 370 тис. підписників.

Менеджер з підбору співпраці Євгенія, яка працювала з Анною, висловила свої співчуття рідним та близьким загиблої на своїй сторінці в instagram.

Інформацію в телеграм-каналі jenya zub LIFE NEWS підтвердив блогер Євген Зуб.

Він заявив, що чоловік, який перебував за кермом Lexus, пішов на обгін правою смугою і зіткнувся з фурою, яка стояла на узбіччі.

