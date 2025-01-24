У ДТП на Полтавщині загинула харківська блогерка Анна Жук, відома як Анет, - ЗМІ
Унаслідок ДТП на автодорозі Київ - Харків - Довжанський на Полтавщині, що сталася вранці 24 січня, загинула 39-річна жінка. За даними джерел Суспільного, загиблою є популярна українська блогерка Анна Жук, більш відома як Анет
Про це повідомила поліція Полтавщини.
24 січня близько 08:40 на 209-му кілометрі автодороги Київ - Харків - Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади, сталася смертельна ДТП. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Lexus, за кермом якого перебував 25-річний чоловік, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка стояла на узбіччі. Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці. Водіїв вантажівки та позашляховика, а також 10-річну дитину, яка їхала в Lexus, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Фото: пресслужба Нацполіції
Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Фото: пресслужба Нацполіції
Посилаючись на власні джерела, "Суспільне" повідомляє, що у ДТП загинула блогерка Анна Жук. Вона відома як Анет і зареєстрована в instagram як Anet080808. У блогерки 370 тис. підписників.
Менеджер з підбору співпраці Євгенія, яка працювала з Анною, висловила свої співчуття рідним та близьким загиблої на своїй сторінці в instagram.
Інформацію в телеграм-каналі jenya zub LIFE NEWS підтвердив блогер Євген Зуб.
Він заявив, що чоловік, який перебував за кермом Lexus, пішов на обгін правою смугою і зіткнувся з фурою, яка стояла на узбіччі.
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