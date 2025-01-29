"Ми відверто провалили турнір": Шовковський розкритикував футболістів "Динамо" за виступ у Лізі Європи

Про це Олександр Шовковський сказав на пресконференції, присвяченій матчу завершального туру Ліги Європи проти РФШ.

"Ми відверто провалили цей турнір, об’єктивно кажучи. Я казав хлопцям про те, що вони у кожній грі мають доводити в першу чергу те, що такий збіг обставин, що стався - це випадковість. У нас є своє обличчя, ми можемо змінюватися за тих чи інших обставин, але бажання, внутрішня мотивація команди, а також мотивація кожного гравця окремо мають бути на найвищому рівні. Ця гра з турнірного погляду не має значення, а з погляду іміджу - має велике принципове значення", - йдеться у заяві.

За словами Шовковського, у матчі з РФШ він не зможе розраховувати на Дениса Попова, Віталія Буяльського, Миколу Шапаренка, Володимира Бражка та Владислава Дубінчака.

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

4-й тур закінчився сенсаційною поразкою "Динамо" проти "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але програли "Вікторії Плзень" (1:2).

У 6-му турі "Динамо" програло "Реал Сосьєдаду" (0:3), залишилося на останньому, 36-му місці в турнірній таблиці. Українці - перша команда, яка втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.

У 7-му турі "Динамо" зіграло внічию з турецьким "Галатасараєм" і заробило перше очко в Лізі Європи.

У останньому турі ЛЄ кияни зустрінуться з латвійським РФШ.