"Динамо" програло "Гоффенгайму" в другому матчі в Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч відбувся у Німеччині. Чех Адам Гложек забив у ворота киян в кожному з таймів.

Ліга Європи

2-й тур

3 жовтня

"Гоффенгайм" (Німеччина) - "Динамо" (Україна) 2:0

Голи: Гложек, 22, 60.

Як "Динамо" виступає в оновленій Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, пройде за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось італійському "Лаціо" з рахунком 0:3, а німецький "Гоффенгайм" урятувався на останній хвилині у виїзному поєдинку з данським "Мідтьюлланном" (1:1).

У наступних матчах "Динамо" також зустрінеться з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень" та РФШ.