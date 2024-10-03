"Динамо" програло "Гоффенгайму" в другому матчі в Лізі Європи
Київське "Динамо" з рахунком 0:2 програло німецькому "Гоффенгайму" в другому турі основного раунду Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч відбувся у Німеччині. Чех Адам Гложек забив у ворота киян в кожному з таймів.
Ліга Європи
2-й тур
3 жовтня
"Гоффенгайм" (Німеччина) - "Динамо" (Україна) 2:0
Голи: Гложек, 22, 60.
Як "Динамо" виступає в оновленій Лізі Європи
Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, пройде за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось італійському "Лаціо" з рахунком 0:3, а німецький "Гоффенгайм" урятувався на останній хвилині у виїзному поєдинку з данським "Мідтьюлланном" (1:1).
У наступних матчах "Динамо" також зустрінеться з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень" та РФШ.
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