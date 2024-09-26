"Динамо" програло "Лаціо" в першому турі Ліги Європи
Київське "Динамо" з розгромним рахунком 0:3 програло римському "Лаціо" в першому турі основного раунду Ліги Європи
Про це повідомив ФК "Динамо".
Матч першого туру основного раунду Ліги Європи між київським"Динамо" та римським "Лаціо" відбувся в Гамбурзі. Усі три голи українська команда пропустила в першому таймі.
Ліга Європи
1-й тур
"Динамо" – "Лаціо" – 0:3
Голи: Діа, 5, 35, Деле-Башіру, 34
Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, пройде за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
Київське "Динамо" також зустрінеться з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень", РФШ та "Гоффенгаймом".
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