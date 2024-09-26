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Головна Футбол "Динамо" програло "Лаціо" в першому турі Ліги Європи

"Динамо" програло "Лаціо" в першому турі Ліги Європи

Олена Будько
26 вересня, 2024 четвер
00:12
Футбол

Київське "Динамо" з розгромним рахунком 0:3 програло римському "Лаціо" в першому турі основного раунду Ліги Європи

Зміст

Про це повідомив ФК "Динамо".

Матч першого туру основного раунду Ліги Європи між київським"Динамо" та римським "Лаціо" відбувся в Гамбурзі. Усі три голи українська команда пропустила в першому таймі.

Ліга Європи

1-й тур

"Динамо" – "Лаціо" – 0:3

Голи: Діа, 5, 35, Деле-Башіру, 34

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, пройде за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" також зустрінеться з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень", РФШ та "Гоффенгаймом".

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
Лаціо
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