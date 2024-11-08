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Головна Футбол "Динамо" пропустило 4 голи від "Ференцвароша" та програла 4-й матч ЛЄ поспіль

"Динамо" пропустило 4 голи від "Ференцвароша" та програла 4-й матч ЛЄ поспіль

Влад Дідусь
8 листопада, 2024 п'ятниця
00:22
Футбол Динамо - Ференцварош

У 4-му турі основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" з ганебним рахунком поступилось угорському "Ференцварошу"

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Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Динамо" - "Ференцварош" закінчився розгромною поразкою української команди з рахунком 0:4. Дубль у ворота киян оформив Барнабаш Варга, ще по голу забили Крістоффер Захаріассен і Матеус Салданья.

Важливо відзначити, що "Динамо" вже на 16-й хвилині залишилося у меншості через вилучення Владислава Дубінчака за грубу гру. Усі голи у ворота киян були забиті вже у другому таймі.

Після 4-го туру "Динамо" ділить останню позицію у турнірній таблиці з ізраїльським "Маккабі Тель-Авів".

Наступний матч ЛЄ пройде 28 листопада. Суперник "Динамо" - "Вікторія Плзень".

Ліга Європи

4-й тур

8 листопада

"Динамо" (Україна) - "Ференцварош" (Угорщина) 0:4

Голи: Варга, 55, 67, Захаріассен, 56, Салданья, 76

Вилучення: Дубінчак, 16

Попередження: Шапаренко, 58, Бражко, 89 - Захаріассен, 22, Макреціс, 41, Ромменс, 58

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

У наступних матчах ЛЄ "Динамо" зустрінеться з іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм", чеською "Вікторією" та латвійським РФШ.

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
Результати футбольних матчів
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