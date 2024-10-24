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"Динамо" програло "Ромі" у Лізі Європи

Дмитро Марценишин
24 жовтня, 2024 четвер
21:36
Футбол Денис Попов та Артем Довбик (праворуч), Рома - Динамо

У четвер, 24 жовтня, київське "Динамо" поступилося у гостях італійській "Ромі" у 3-му турі Ліги Європи

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Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський виставив на зустріч з "Ромою" резервний склад та поберіг лідерів на ключовий матч чемпіонату України проти "Шахтаря", який відбудеться 27 жовтня. 

У римлян з перших хвилин на поле вийшов український форвард Артем Довбик.  На 24-й хвилині він реалізував пенальті та вивів італійців вперед. Його гол у підсумку виявився вирішальним. "Рома" перемогла "Динамо" з рахунком 1:0.  

Наступний матч ЛЄ кияни зіграють 7 листопада у Гамбурзі проти угорського "Ференцвароша". 

 

Ліга Європи

Основний раунд.  3-й тур

24 жовтня 

"Рома" (Італія) - "Динамо" (Україна) 1:0

Гол: Довбик, 24 (пен.)

"Рома": Свілар, Ермосо, Н’Діка, Анхеліньо, Челік, Ле Фе (Крістанте, 53), Коне, Залевські, Бальданці (Дібала, 68), Пізіллі (Пеллегріні, 68), Довбик (Шомуродов, 53)

"Динамо": Нещерет, Біловар, Попов, Михавко, Тимчик, Михайленко (Буяльський, 81), Андрієвський (Шапаренко, 63), Рубчинський (Бражко, 63), Вівчаренко, Волошин (Кабаєв, 63), Герреро (Ванат, 68)

Попередження: Анхеліньо, 44 – Михавко, 23, Рубчинський, 36, Кабаєв, 84, Шапаренко, 90+4

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2).

У наступних матчах ЛЄ "Динамо" зустрінеться з іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм", чеською "Вікторією" та латвійським РФШ.

Теги:
Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
єврокубки
Артем Довбик
Результати футбольних матчів
Рома
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