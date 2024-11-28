"Динамо" - "Вікторія Плзень": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи
У четвер, 28 листопада, київське "Динамо" зіграє проти чеської "Вікторії Плзень" у 5-му турі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори вважають, що "Динамо" є фаворитом у протистоянні з "Вікторією Плзень". На виграш українців дають коефіцієнт 2,53, а на чехів - 2,86. Можливість нічиї оцінюють у 3,40.
Це перша офіційна очна зустріч команд в історії.
Ліга Європи
5-й тур
28 листопада
"Динамо" (Україна) - "Вікторія Плзень" (Чехія)
Гамбург, арена "Фолькспаркштадіон"
Початок - 19:45
Трансляція - Megogo
Як "Динамо" виступає у Лізі Європи
Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).
4-й тур закінчився сенсаційною поразкою "Динамо" проти "Ференцвароша" (0:4).
Після 4-го туру "Динамо" ділить останню позицію у турнірній таблиці з ізраїльським "Маккабі Тель-Авів". У команда по 0 очок.
У наступних матчах ЛЄ "Динамо" зустрінеться з іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм", чеською "Вікторією" та латвійським РФШ.
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