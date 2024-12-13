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"Динамо" програло "Реал Сосьєдаду" та втратило шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи

Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
00:24
Футбол Георгій Бущан (праворуч), Реал Сосьєдад - Динамо

У четвер, 12 грудня, київське "Динамо" поступилось іспанському "Реал Сосьєдаду" у 6-му турі Ліги Європи

Зміст

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч закінчився перемогою "Реал Сосьєдада" над "Динамо" з рахунком 3:0.

Українці невдало розпочали матч в Іспанії та пропустили на 19-й хвилині. Мікель Оярсабаль не зміг переграти голкіпера киян Георгія Бущана з пенальті, однак вдало зіграв на добиванні та відкрив рахунок. За 5 хвилин перевагу "Реал Сосьєдада" збільшив Шеральдо Беккер. На 33-й хвилині Оярсабаль забив вдруге та зробив результат розгромним.

"Динамо" програло "Реал Сосьєдаду" 0:3, залишилося на останньому, 36-му місці в турнірній таблиці, та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. 

Ліга Європи

6-й тур

12 грудня

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Динамо" (Україна) 3:0

Голи: Оярсабаль, 19, 33, Беккер, 24

Попередження: Одріосола, 75, Магунасалея, 83 - Дубінчак, 30, Брагару, 89

"Динамо": Бущан, Біловар, Попов, Дячук, Дубінчак, Караваєв, Бражко (Піхальонок, 62), Михайленко, Волошин (Брагару, 80), Рубчинський (Кабаєв, 62), Герреро (Ванат, 62)

"Реал Сосьєдад": Реміро, Муньос, Агерд, Субельдія, Арамбуру (Одріосола, 57), Мендес (Марін, 46), Гонсалес (Туррʼєнтес, 78), Оласагасті, Кубо (Магунасалея, 57), Оярсабаль (Оскарссон, 57), Беккер

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

4-й тур закінчився сенсаційною поразкою "Динамо" проти "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але програли "Вікторії Плзень" (1:2).

У наступних матчах ЛЄ кияни зустрінеться з турецьким "Галатасараєм" та латвійським РФШ.

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
єврокубки
Результати футбольних матчів
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