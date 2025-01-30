У Держдепі заявили, що США продовжать фінансувати іноземні програми з порятунку життя

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

"На виконання указу президента Трампа про переоцінку та перерозподіл зовнішньої допомоги Сполучених Штатів я вчора схвалив додаткову відмову від паузи для життєво необхідної гуманітарної допомоги протягом періоду перегляду", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що виконавців чинних програм гуманітарної допомоги для порятунку життя повідомили про можливість продовження або відновлення роботи.

"Таке відновлення є тимчасовим, і, за окремими винятками, необхідними для продовження програм гуманітарної допомоги, що рятує життя, нові контракти не укладаються", - додав Рубіо.