У Держдепі заявили, що США продовжать фінансувати іноземні програми з порятунку життя
Державний секретар США Марк Рубіо 29 січня заявив, що США тимчасово відновлять фінансування іноземних програм з порятунку життя
Про це йдеться на сайті Держдепу США.
"На виконання указу президента Трампа про переоцінку та перерозподіл зовнішньої допомоги Сполучених Штатів я вчора схвалив додаткову відмову від паузи для життєво необхідної гуманітарної допомоги протягом періоду перегляду", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що виконавців чинних програм гуманітарної допомоги для порятунку життя повідомили про можливість продовження або відновлення роботи.
"Таке відновлення є тимчасовим, і, за окремими винятками, необхідними для продовження програм гуманітарної допомоги, що рятує життя, нові контракти не укладаються", - додав Рубіо.
- Президент США Дональд Трамп у перший день на посаді ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
- Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
- Згодом американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
- 29 січня представниця комітету ВР з питань бюджету анонсувала переговори з Держдепом США щодо призупинення допомоги.
- Зеленський заявив, що доручив продовжувати деякі з програм, які раніше фінансувалися США, внутрішнім коштом.
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