Представниця комітету ВР з питань бюджету анонсувала переговори з Держдепом США щодо призупинення допомоги
Нардепка і представниця комітету ВР з питань бюджету Леся Забуранна заявила, що наступного тижня заплановані зустрічі української делегації з представниками Держдепу США
Про це вона сказала в ефірі проєкту Радіо Свобода.
"Ми будемо в США. Сподіваємося мати результативні зустрічі, зокрема з Держдепом, де ми будемо наголошувати на необхідності продовження важливих для України програм і в енергетичній сфері, і у підтримці соціальних ініціатив. Це одне з ключових завдань, зокрема парламентської дипломатії, – донести важливість цих програм до наших американських колег", – зазначила Забуранна, уточнивши, що ця поїздка запланована на наступний тиждень.
Утім, за її словами, наразі щодо зустрічі української делегації з держсекретарем США немає остаточної відповіді.
- Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
- У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
- ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
- Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
- Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
- 26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання всіх федеральних грантів і позик.
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