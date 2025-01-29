Представниця комітету ВР з питань бюджету анонсувала переговори з Держдепом США щодо призупинення допомоги

Про це вона сказала в ефірі проєкту Радіо Свобода.

"Ми будемо в США. Сподіваємося мати результативні зустрічі, зокрема з Держдепом, де ми будемо наголошувати на необхідності продовження важливих для України програм і в енергетичній сфері, і у підтримці соціальних ініціатив. Це одне з ключових завдань, зокрема парламентської дипломатії, – донести важливість цих програм до наших американських колег", – зазначила Забуранна, уточнивши, що ця поїздка запланована на наступний тиждень.

Утім, за її словами, наразі щодо зустрічі української делегації з держсекретарем США немає остаточної відповіді.