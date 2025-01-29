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"Будемо шукати внутрішній ресурс": Зеленський щодо призупинки програм, які фінансувалися за рахунок підтримки США

Катерина Ганжа
29 січня, 2025 середа
21:29
Суспільство Володимир Зеленський

У середу, 29 січня відбулася початкова доповідь урядовців та команди Офісу президента щодо критично важливих програм, які наразі зупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі з них президент України Володимир Зеленський доручив продовжувати внутрішнім коштом

Зміст

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

"Сьогодні була вже початкова доповідь урядовців та команди Офісу – Олексія Кулеби та Віктора Микити – щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями", - зазначив глава держави. 

Він відмітив, що у галузі енергетики були програми щодо розподіленої генерації та інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. 

"Друге питання – це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє – пункти пропуску на кордоні – це те, що будувалось у взаємодії з партнерами. Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників – прозоріше. Зокрема, це проєкти в портах. Реально – економічна безпека", - додав президент України. 

За його словами на це Україна буде "шукати більший внутрішній ресурс".

Також Володимир Зеленський додав, що "є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки", усі вони опрацьовуються.

"Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої і європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей", - резюмував глава держави.

  • Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
  • У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
  • ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
  • Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
  • Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
  • 26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.
  • Бюджетне управління Білого дому розпорядилося призупинити надання всіх федеральних грантів і позик.
  • 29 січня представниця комітету ВР з питань бюджету анонсувала переговори з Держдепом США щодо призупинення допомоги.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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