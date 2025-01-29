"Будемо шукати внутрішній ресурс": Зеленський щодо призупинки програм, які фінансувалися за рахунок підтримки США

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Сьогодні була вже початкова доповідь урядовців та команди Офісу – Олексія Кулеби та Віктора Микити – щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями", - зазначив глава держави.

Він відмітив, що у галузі енергетики були програми щодо розподіленої генерації та інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл.

"Друге питання – це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє – пункти пропуску на кордоні – це те, що будувалось у взаємодії з партнерами. Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників – прозоріше. Зокрема, це проєкти в портах. Реально – економічна безпека", - додав президент України.

За його словами на це Україна буде "шукати більший внутрішній ресурс".

Також Володимир Зеленський додав, що "є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки", усі вони опрацьовуються.

"Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої і європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей", - резюмував глава держави.