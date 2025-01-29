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Ексклюзив

Зеленський буде вимушений вступати у переговори з Путіним, - дипломат Хара

Тетяна Нижник
29 січня, 2025 середа
22:16
Війна з Росією Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р

Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначив, що президент Зеленський не матиме іншого вибору, як змінити свою риторику

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Позиція Дональда Трампа, його прагнення якнайшвидше завершити геноцидну війну Росії проти України, може означати готовність тиснути, зокрема й на Україну. 

"Ми вже бачили це кілька місяців після перемоги Трампа на президентських виборах у США, коли Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів, але лише після певних кроків. По-перше, має відбутися зустріч між Зеленським і Трампом, щоб узгодити спільну позицію щодо того, як Захід у цілому тиснутиме на Росію для припинення війни і встановлення справедливого, сталого миру. Йдеться про те, щоб не йти на поступки, які принципові українській державності, суспільству і зокрема, що стосується наших територіальних претензій. Це неприпустимо для нас. По-друге, необхідно зберегти за Україною право на вільний вибір союзників і на вступ до таких організацій, як Європейський Союз і НАТО", - зазначив Хара.

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Також важливе питання безпекових гарантій для України, що є ключовим за будь-якого розвитку подій — чи то припинення вогню, чи то мирна угода, зауважив дипломат.

"Американський лідер заявляє про готовність до переговорів із Путіним, на відміну від Джозефа Байдена, який після широкомасштабного вторгнення вирішив ізолювати Путіна. Така позиція Байдена сприяла ізоляції Путіна й з боку європейських лідерів. Пам'ятаєте, як негативно ми реагували на дзвінки Еммануеля Макрона, і зрештою він перестав дзвонити? Точно так само ми нещодавно реагували на дзвінок Олафа Шольца", - додав він.

Позиція Зеленського зараз абсолютно правильна: немає сенсу вести переговори з Путіним, поки Україна не об'єднається з американцями, європейцями та іншими союзниками. І поки не буде досягнуто чітких домовленостей щодо безпекових гарантій для України, перемовини не матимуть жодного змісту. Проте цілком ймовірно, що варто очікувати певного впливу з боку США, додав Хара.

  • 28 січня російський диктатор Володимир Путін зажадав скасувати указ Зеленського про заборону переговорів з РФ та знову назвав президента України "нелегітимним".
  • Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться переговорів.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
ЄС
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Дональд Трамп
НАТО
США
переговори з РФ
допомога США Україні
гарантії безпеки
Світ про Україну
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